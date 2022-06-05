LGS sınavı soruları nasıldı? LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! LGS zor muydu, kolay mıydı? Sözel Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...

LGS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

👉Metehan Efe Şahin: O kadar zor değildi ama iki üç emin olmadığım soru vardı. Türkçe'den iki tane yapamadığım soru oldu onun dışında hepsini cevapladım. İkinci oturum da iyi geçerse, istediğim okul olan Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi'ne yaklaştığımı düşünüyorum.