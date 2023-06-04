LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! Matematik, Türkçe...
2023 LGS sınavı hakkında yapılan yorumlar oldukça yoğun. Öğrenciler arasında sınavın zorluk derecesi konusunda farklı görüşler mevcut. Kimi öğrenciler sınavı zor bulurken, kimi öğrenciler ise kolay bulduklarını belirtiyor. Tabii ki, bu görüşler öznel olup her öğrencinin deneyimi farklı olabilir. Matematik bölümüne gelince, bazı adaylar matematik sorularının oldukça zor olduğunu ifade ediyor. Özellikle problem çözme becerisi gerektiren soruların yer aldığı bu bölüm, bazı öğrenciler için meydan okuyucu olmuş gibi görünüyor. Diğer yandan, matematik konularına çalışmış ve hazırlıklı olan adaylar bu bölümü daha kolay bulduklarını dile getiriyor. Peki LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? İşte LGS öğrenci yorumları Twitter 2023! 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...
LGS sınavına katılan adaylar şimdi öğrenci yorumlarını araştırmaya koyuldu. Sosyal medyada LGS adayları sınava dair görüşlerini belirtmeye başladı. 2023 yılında LGS sınavı 4 Haziran'da 2 oturum halinde uygulandı. 1. oturum saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Peki LGS zor muydu kolay mıydı? LGS sınavı soruları nasıldı? İşte LGS öğrenci yorumları Twitter 2023! 1., 2. oturum sözel sayısal! Matematik, Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...
'' O kadar zor değildi ama iki üç emin olmadığım soru vardı. Türkçe'den iki tane yapamadığım soru oldu onun dışında hepsini cevapladım. ''
''Türkçe soruları incelediğimizde soruların okuduğunu anlayan ve yorumlayan çocukların daha kolay çözebileceği sorular olduğunu gördük. Kitap okumanın bilgi aktarmaktan daha ön planda olduğu bir sınavı daha geri de bırakmış olduk.''
''LGS Türkçe soruları, bütün sene çözdüklerim gibiydi. Bana göre kolaydı.''