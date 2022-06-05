LGS sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı? 2022 LGS matematik nasıldı? LGS 2022 öğrenci yorumları nasıl? LGS 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları: Matematik, Fen Bilimleri...

LGS İLK VE İKİNCİ OTURUM SINAVI YORUMLARI

Lise hayali kuran yüz binlerce öğrencinin katıldığı, LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da, 2. oturumu ise 11.30'da başladı ve öğrencilere cevaplamaları için toplamda 155 dakika süre verildi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.