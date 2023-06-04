LGS PUAN HESAPLAMA MOTORU MEB! 30, 40, 50 net kaç puan? Kaç puanla hangi liseye gidilir? 250, 300, 350, 400 puanla hangi liseye gidilir? İstanbul, Ankara...
LGS sınavından çıkan adaylar internet arama motorlarına yönelerek bir çok soruya yanıt aramaya başladı. Bu sorulardan bir kaç tanesi de '' 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net kaç puan? Kaç puanla hangi liseye gidilir? 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir? '' soruları oldu. İşte LGS PUAN HESAPLAMA MOTORU MEB! İstanbul, Ankara, İzmir il il taban ve tavan puanları...
04.06.2023 13:41 - Son Güncelleme: 04.06.2023 13:41
LGS BARAJ PUANI KAÇ? LGS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?
İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.
2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.
KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?
25, 300, 350 puanla hangi liseye gidilebileceğini öğrenmek için 2022 yılının taban yerleşme puanlarına bakmak gerekiyor. İşte, il il taban ve tavan puanları...
2022 YILININ TABAN-TAVAN PUANLARI