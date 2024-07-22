LGS lise puanları ve başarı sıralaması e-okul 2024! LGS boş kontenjanlar ve (YEP) yüzdelik dilimler TAM LİSTE PDF! Anadolu, Fen, İmam Hatip...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 sınav sonuçlarının 28 Haziran Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden duyurulması, öğrenci ve veliler için yeni bir sürecin kapısını araladı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte lise tercihleri de başlamış oldu. Özellikle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi gibi farklı lise türlerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir dikkatle inceleniyor. Bu dönemde, hangi lisenin hangi puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul ettiği, tercih yapacaklar için oldukça önemli bir kriter haline geliyor. İşte 2024 yılı LGS lise yerleştirme sürecine ilişkin detaylar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler hakkında tüm merak edilen bilgiler...

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