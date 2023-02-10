LGS KONULARI 2023! LGS 2. dönemsiz konular! MEB son dakika: LGS'de hangi konular çıkacak? 8. sınıf 1. 2. dönem konuları FULL TAMAMI PDF! Matematik, Türkçe...
LGS 1. 2. dönem konuları sıkça araştırılmaya başlandı. MEB LGS 2023 sınavı hakkında flaş bir karara imza attı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında duyurdu. Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi. Peki LGS 2. dönemsiz konular hangileri? LGS'de hangi konular çıkacak? İşte 8. sınıf birinci ve ikinci dönem konuları FULL TAMAMI PDF! Matematik, Türkçe, Fen, İngilizce, Din..
LGS ertelenecek mi, bu yıl sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu bir süredir adayların gündeminde yer alırken, milyonlarca LGS adayını ilgilendiren bir karar verildi. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni bir karar aldı. Karara göre bu yıl uygulanacak LGS sınavında 2. dönem konuları olmayacak.
Son dakika MEB LGS haberi... YKS ve LGS'ye ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
2023 LGS KONULARI!
MEB tarafından her yıl düzenlenen LGS sınavı 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır ve toplamda 90 sorudur. LGS, iki oturumdan oluşur. Sabah oturumunda sözel bölüm uygulanır ve 50 sorudur. Sayısal bölümdeki soru sayısı 40 iken öğleden sonra öğrenciler sınava girer. Sözel bölüm 75 dakika, sayısal bölüm 80 dakika sürmektedir. Öğrenciler sınavda Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi derslerinden sorumlu tutulur.