LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu 2022? 30 Haziran 2022 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı?
LGS'ye dair merak edilen detaylar netlik kazanıyor. 1 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları için geri sayım sona erdi. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler taban ve tavan puanlarına çevrilecek. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? 2022 LGS birincisi kim oldu? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? İşte merak edilenler...
LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanıyor ve sonrasında tercih dönemi başlayacak. 1 milyon 236 bin 313 ööğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için geri sayım sona erdi. Sonuçlarının öğrenecek öğrenciler LGS'de birinci olan ve tam puan yapan isimleri merak ediyor. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu 2022? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? İşte sınava dair merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin liselere yerleştirmeleri için tercih süreci de belli olacak. Tercih ve yerleştirme takvimi ile sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına ilişkin detayların da Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuyla öğrencilerin tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin koşullar da belli olacak. Geçen yıllardaki sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler için yerel yerleştirme okul tercihinde bulunma zorunluluğunun bu yıl da geçerli olacağı tahmin ediliyor.