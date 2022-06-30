LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu 2022? 30 Haziran 2022 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı?

LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanıyor ve sonrasında tercih dönemi başlayacak. 1 milyon 236 bin 313 ööğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için geri sayım sona erdi. Sonuçlarının öğrenecek öğrenciler LGS'de birinci olan ve tam puan yapan isimleri merak ediyor. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sonrası tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? LGS birincisi kim oldu 2022? LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? İşte sınava dair merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...