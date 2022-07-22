KYK 550 lira + 12 ay 36 bin TL burs verilecek! YKS tercihi yapacak adaylara 3 bin lira ödeme müjdesi! Bu bölümlerden mezun olanlar hemen işe girecek

Üniversite tercihi yapacak YKS adaylarını ilgilendiriyor. Bu üniversiteyi tercih edenlere 36 bin TL burs verilecek. 27 Temmuz tarihinde başlayacak YKS tercih dönemi heyecanla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Üniversite adaylarının kendi okullarını seçmeleri için harekete geçen kurumlar burs kampanyası başlattı. YKS adayları tercihlerinde puanlarını göz önüne alarak tercih yapacak. Söz konusu kurum da adayları cezbedecek bir duyuru yaptı. İşte detaylar...