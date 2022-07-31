KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS Lisans 2022 SINAV YORUMU TWİTTER! KPSS GY GK Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Geometri, Vatandaşlık soruları nasıldı?

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 31 Temmuz Pazar günü eş zamanlı olarak uygulanıyor. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşan sınavın ardından "2022KPSS sınavı nasıldı,zor muydu?" sorusu yanıt bulmuş olacak.