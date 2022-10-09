KPSS Ön Lisans zor muydu, kolay mıydı 2022? KPSS Ön Lisans 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER FACEBOOK! KPSS Ön Lisans sınavı soruları nasıldı? Sözel-Sayısal Türkçe, Matematik,Tarih, Coğrafya...

Kamuya personel olarak atanabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, bugün bekledikleri sınava girdi. Bu bağlamda KPSS Ön Lisans sınav yorumları, 9 Ekim 2022 tarihinde sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS Ön Lisans soruları kolay mıydı, zor muydu? İşte yorumlar...