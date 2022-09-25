KPSS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2022! KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS alan bilgisi soruları nasıldı? Muhasebe, Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, İstatislik, ÇEKO...

KPSS alan bilgisi zor muydu, kolay mıydı adaylar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. KPSS 2022 alan bilgisi 1. gün 24 Eylül Cumartesi, 2.gün 25 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Kamuya atanmak isteyenlerin ter döktüğü Kamu Personel Seçme Sınavı ile ilgili bir çok soru gündemde yer alıyor. Peki KPSS alan bilgisi soruları nasıldı? İşte Muhasebe, Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, İstatislik, ÇEKO KPSS alan bilgisi ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER-FACEBOOK 2022!