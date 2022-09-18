KPSS atama puanları 2022! KPSS kaç puanla nereye girilir, kaç net kaç puan? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli?

KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.