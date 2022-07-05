İş kurmak isteyenlere müjde! 450 bin TL hibe desteği veriliyor! Başvurular başladı!
TÜBİTAK tarafından girişimcilere destek verileceği açıklandı. Bu hibe desteğinden faydalanmak isteyenler ise konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TÜBİTAK hibe desteği 2022 başvuru şartları neler? TÜBİTAK hibe desteği nasıl alınır? İşte merak edilenler...
TÜBİTAK, 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik içeren iş fikirlerini hayata geçirmek için hibe desteği vereceğini açıkladı. Bu nedenle birçok kişi bu destekten faydalanmak üzere araştırmalara başladı. TÜBİTAK başvuru şartları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KİMLER BAŞVURABİLİR, İŞ FİKRİ HANGİ TEMADA OLMALI?
Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli olan TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2021 yılı birinci çağrı döneminden itibaren BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir.
1) Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;
Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,
2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,
3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.
belirtilen şartları taşıması halinde programa başvurabilecektir.
TÜBİTAK 2022 BAŞVURU ALANALRI NELER?
i. Akıllı Ulaşım
İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,
Otomotiv ve Yan Sanayi,
Otonom/Elektrikli Araçlar,
Yol Güvenliği vb.
ii. Akıllı Üretim Sistemleri
Endüstriyel Bilişim,
Katmanlı/Hızlı Üretim,
Makina İmalat,
Robotik/Otomasyon,
Yüksek Performanslı Malzemeler vb.
iii. Enerji ve Temiz Teknolojiler
Akıllı Binalar/Şehirler,
Atıktan Enerji,
Çevre,
Enerji,
Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği,
Malzeme/Kimya Teknolojileri,
Yenilenebilir Enerji, vb.
iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
Bilgi Güvenliği,
Bulut Bilişim,
Büyük Veri,
Eğitim,
Elektronik Sistemler,
Finansal Teknolojiler,
Giyilebilir Teknolojiler,
IOT,
İletişim,
Karar Destek Yazılımları,
Ölçme-Test-Analiz,
Sanal/Artırılmış Gerçeklik,
Ses/Görüntü/Metin İşleme,
Turizm Teknolojileri,
Web/Mobil Uygulamaları,
Yapay Zeka, vb.
v. Sağlık ve İyi Yaşam
Biyomalzeme,
Biyoteknoloji,
E-Sağlık,
İlaç,
Kozmetik,
Spor Teknolojileri,
Tanı ve Analiz Kitleri,
Tıbbi Cihazlar, vb.
vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
Akıllı ve Temiz Tarım,
Bitki Sağlığı,
Gıda Teknolojileri,
Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği,
Hayvan Sağlığı ve Refahı,
Su Ürünleri,
Su Verimliliği,
Tohum, vb.