İş kurmak isteyenlere müjde! 450 bin TL hibe desteği veriliyor! Başvurular başladı!

KİMLER BAŞVURABİLİR, İŞ FİKRİ HANGİ TEMADA OLMALI?

Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli olan TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2021 yılı birinci çağrı döneminden itibaren BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir.



1) Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,

3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

belirtilen şartları taşıması halinde programa başvurabilecektir.