İOKBS Twitter yorumları: Bursluluk 2022 öğrenci yorumları nasıl? 2022 İOKBS Bursluluk matematik nasıldı? İOKBS PYBS sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı? Matematik, Fen Bilimleri...

MEB tarafından bugün uygulanan İOKBS bursluluk sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar için bekleyişe geçildi. 4 Eylül'de yapılan sınavda adaylara 100 soru yöneltildi ve toplamda 120 dakika (2 saat) süre verildi. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sınav hakkında adaylar değerlendirmelerde bulunmaya başladı. 2022 İOKBS Bursluluk sınav yorumları haberimizde. Peki Bursluluk sınavı zor mu kolay mı 2022? İşte sınava giren adayların yorumları...