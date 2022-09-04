İOKBS Twitter yorumları: Bursluluk 2022 öğrenci yorumları nasıl? 2022 İOKBS Bursluluk matematik nasıldı? İOKBS PYBS sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı? Matematik, Fen Bilimleri...
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım gösterdiği bursluluk sınavı heyecanı 4 Eylül sabahı yaşandı. Sınavın bitmesiyle birlikte öğrenciler bursluluk sınavı zor muydu kolay mıydı sorusuna yanıt arıyor. İOKBS yorumları sosyal medyada araştırılıyor. Peki, bursluluk sınav yorumları nelerdir? işte merak edilenler...
MEB tarafından bugün uygulanan İOKBS bursluluk sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar için bekleyişe geçildi. 4 Eylül'de yapılan sınavda adaylara 100 soru yöneltildi ve toplamda 120 dakika (2 saat) süre verildi. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sınav hakkında adaylar değerlendirmelerde bulunmaya başladı. 2022 İOKBS Bursluluk sınav yorumları haberimizde. Peki Bursluluk sınavı zor mu kolay mı 2022? İşte sınava giren adayların yorumları...
BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Adaylar en geç 1 hafta içerisinde İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecek.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.