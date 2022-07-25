Hangi okula yerleştim? 25 Temmuz 2022 e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME EKRANI! Hangi liseyi kazandım?

e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden LGS yerleştirme sonuçları öğrenilebilmektedir. Son dakika haberine göre LGS tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın beklediği duyuru az önce geldi. Peki 2022 LGS tercih sonuçları nereden bakılır? LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? İşte e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME ekranı!