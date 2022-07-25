Hangi okula yerleştim? 25 Temmuz 2022 e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME EKRANI! Hangi liseyi kazandım?
MEB tarafından 5 Haziran'da uygulanan LGS'nin tercihleri tamamlandı. Adaylar bir süredir tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Son dakika LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. İstedikleri liseye yerleşmek isteyen milyonlarca aday heyecanla araştırmaya koyuldu. Bu noktada LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? soruları gündeme geldi. İşte e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME ekranı ve LGS boş kontenjanlar sorgulama! 2022 e-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması ...
25.07.2022 09:33 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:34
e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden LGS yerleştirme sonuçları öğrenilebilmektedir. Son dakika haberine göre LGS tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın beklediği duyuru az önce geldi. Peki 2022 LGS tercih sonuçları nereden bakılır? LGS tercih sonuçları nereden bakılır? Hangi okula yerleştim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? İşte e-okul.meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları ÖĞRENME ekranı!
LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS tercih sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.