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Haberler Eğitim Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 20 Şubat 2023'e kadar uzatıldı mı?

Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 20 Şubat 2023'e kadar uzatıldı mı?

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem birçok ilde hissedildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm illerde okullara 1 hafta ara verildiğini açıklamıştı. Ardından yeni bir açıklama geldi. Tatilin bazı illerde 2 haftaya uzatıldığı açıklandı. Peki, Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kaç gün tatil olacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
07.02.2023 23:00 - Son Güncelleme: 07.02.2023 23:47
Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 20 Şubat’a kadar uzatıldı mı?

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime 2 hafta ara verildiğini duyurdu. Peki, Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kaç gün tatil olacak? İşte detaylar...

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Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 20 Şubat’a kadar uzatıldı mı?

SON DAKİKA TATİL KARARI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde eğitime 2 hafta ara verildiğini duyurdu.

Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 20 Şubat’a kadar uzatıldı mı?

10 İL HANGİLERİ?
Kahramanmaraş

Gaziantep

Malatya

Diyarbakır

Kilis

Şanlıurfa

Adıyaman

Hatay

Osmaniye

Adana

Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 20 Şubat’a kadar uzatıldı mı?

OKULLAR TATİL Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada": Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tekrar 13 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 20 Şubat’a kadar uzatıldı mı?

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 12 Eylül'de başladı.

14-18 Kasım ilk ara tatil yapıldı.

23 Ocak-3 Şubat Yarıyıl tatili

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