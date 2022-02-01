Flaş yüz yüze eğitim kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu! MEB harekete geçti! Pazartesi günü okullar...

Erdoğan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılıklarını her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizle öğrencilerinin bir daha ayrı kalmaması, çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık. Değerli öğretmenlerimizin gayretleri, velilerimizin aldığı tedbirler ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı sıkıntılarla, zorluklarla, hatta engellemelerle karşılaştık. Özellikle milletle ve milletin gündemiyle hiçbir bağı olmayan kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz, tamamen abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Sürekli karamsarlık aşılayarak, öğretmen ve öğrencilerimizin yüreklerine korku salarak bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle sosyal medya mecralarını da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içerisinde oldular."