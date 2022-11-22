Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! Aileler başvuruyor paralar çocuklara bağlanıyor! 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Çocuk Destek Bileşeni ödemeleri için başvurular halen alınmaya devam ediyor. İlk ödemerin yapılmasının ardından nasıl başvuru yapıldığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...