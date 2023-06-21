En çok para kazandıran üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK listeyi açıkladı! 33 meslek: Pilotaj, Elektronik öğretmenliği, Otomotiv, Ekonomi...
2022 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri yayımlandı. TÜİK verilerine göre ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri belli oldu. Buna göre Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında %71,1 iken, bu oran 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,0 ile özel eğitim öğretmenliği oldu. Ayrıca 2022 yılında ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri arasında ilk sırada Pilotaj bölümü yer aldı. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergelerini yayımlarken, En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans ve ön lisans alanını, mezunların ortalama ilk iş bulma süresini, ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümlerini de açıkladı.
LİSANS MEZUNLARINDA KAYITLI İSTİHDAM ORANI 2022 YILINDA %71,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında %71,1 iken, bu oran 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında %63,0 iken bu oran 2022 yılında %64,9 olarak hesaplandı.
EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS BÖLÜMÜ %96,0 İLE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ OLDU
Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,0), tıp (%94,3), elektrik öğretmenliği (%91,3), elektronik öğretmenliği (%90,6) ile otomotiv öğretmenliği (%90,1) oldu.
EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI %82,8 İLE SAĞLIK VE REFAH OLDU
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%82,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%78,4), eğitim (%78,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,2) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,8) oldu.