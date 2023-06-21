En çok para kazandıran üniversite bölümleri belli oldu! TÜİK listeyi açıkladı! 33 meslek: Pilotaj, Elektronik öğretmenliği, Otomotiv, Ekonomi...

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI %82,8 İLE SAĞLIK VE REFAH OLDU

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%82,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%78,4), eğitim (%78,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,2) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,8) oldu.