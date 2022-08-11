DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022
DGS sonuçlarının açıklanmasını hemen akabinde adaylar taban puanları, başarı sıralaması ve kotenjanları araştırmaya başladı. Özellikle Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS sınavı ile adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih işlemlerini yapacak. İşte DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022
ÖSYM, DGS sonuçlarını ilan etti. 3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan sınava binlerce aday katılım gösterdi. Gözler şimdi yayımlanacak kılavuzda. Peki, DGS hemşirelik taban puanları 2022 açıklandı mı? DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022
DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Adli Tıp Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağlığı
Diyaliz
Denizci Sağlığı
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hemşirelik
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım Yardımcılığı
Paramedik
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı