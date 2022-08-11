ÖSYM, DGS sonuçlarını ilan etti. 3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan sınava binlerce aday katılım gösterdi. Gözler şimdi yayımlanacak kılavuzda. Peki, DGS hemşirelik taban puanları 2022 açıklandı mı? DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022