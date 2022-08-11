Vav TV İzle
Haberler Eğitim DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

DGS sonuçlarının açıklanmasını hemen akabinde adaylar taban puanları, başarı sıralaması ve kotenjanları araştırmaya başladı. Özellikle Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS sınavı ile adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih işlemlerini yapacak. İşte DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

11.08.2022 17:32 - Son Güncelleme: 11.08.2022 17:32
DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

ÖSYM, DGS sonuçlarını ilan etti. 3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan sınava binlerce aday katılım gösterdi. Gözler şimdi yayımlanacak kılavuzda. Peki, DGS hemşirelik taban puanları 2022 açıklandı mı? DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

GALERİ DEVAM EDİYOR
DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını 11 Ağustos 2022 tarihinde açıkladı. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

DGS HEMŞİRELİK 2022 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor. Hemşirelik taban puanları da henüz belli olmadı. Taban puanları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Adli Tıp Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

DGS hemşirelik taban puanları 2022! DGS Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

Çevre Sağlığı

Diyaliz

Denizci Sağlığı

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Nükleer Tıp Teknikleri

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hemşirelik

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım Yardımcılığı

Paramedik

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

SON DAKİKA