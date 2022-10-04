DGS ek tercih KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2022! ÖSYM DGS ek tercih KILAVUZU - ek tercih ROBOTU! 4 yıllık üniversite GEÇİŞ BÖLÜMLERİ
DGS 2022 ek tercih başvuruları başladı. 2 yıllık üniversite mezunu binlerce aday eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katıldı. Ek tercih işlemlerinin başlamasıyla DGS ek tercih KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI, ek tercih KILAVUZU - ek tercih ROBOTU ve 4 yıllık üniversite GEÇİŞ BÖLÜMLERİ yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler!
Son dakika DGS ek tercihleri başladı. ÖSYM'den duyuru geldi! Yapılan açıklamada, ''2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.'' denildi. İşte DGS ek tercih KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2022! ÖSYM DGS ek tercih KILAVUZU - ek tercih ROBOTU! 4 yıllık üniversite GEÇİŞ BÖLÜMLERİ!
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini bireysel olarak 4 Ekim 2022 günü saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan kurallar uygulanacak. 2022-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor.
2022-DGS: EK TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR