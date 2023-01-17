Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? ZAMLI İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023 PYBS burs miktarı: İlkokul, ortaokul, lise...

Bursluluk parası yattı mı, ne kadar yatacak sorusu son günlerde öğrenciler tarafından sıkça araştırılır oldu. 2023 yılında eski adıyla Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) , yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 Pazar günü uygulandı. 23 Eylül 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Öğrenciler şimdi burslarının yatacağı gün için bekleyişte. Peki Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ZAMLI İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023 PYBS burs miktarı: Ortaokul, lise...