Bilgi Sarmal Türkiye Geneli deneme CEVAP ANAHTARI A-B kitapçığı PDF indir! Bilgi Sarmal TYT deneme sonuçları AÇIKLANDI MI? Matematik, Fen, Geometri...

BİLGİ SARMAL NEDİR?

Bilgi Sarmal'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi ile dijital desteğe kavuşan ve kavuşmakta olan okullarımızda; öğretmenimizin dijital kaynak gereksinimini ve kaynak kitap ihtiyacını sağlamak adına bütün kitaplarımızı dijital ortama taşıdık.