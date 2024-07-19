A'dan Z'ye tüm üniversiteler TIP BÖLÜMLERİ başarı sıralaması ve kontenjanları... TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI tam liste 2024!

Üniversite hayallerinin doruğa ulaştığı anlarda, tıp fakültesi adaylarının heyecanı bir başka oluyor. YKS sonuçlarının ardından başlayan maraton, binlerce gencin doktor olma umudunu şekillendiriyor. Tıp fakültesi taban puanları, her yıl sağlık sektöründe yer almayı hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor. Bu puanlar, gelecekteki hekimleri belirleyen ve onların kariyer yollarını çizen hayati birer dönüm noktası niteliğinde. YÖK Atlas aracılığıyla sunulan il il, devlet ve özel tıp fakültelerinin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, adayların bu zorlu seçim sürecinde kılavuzları oluyor. Her bir puan, gençlerin hayallerini bir adım daha gerçeğe dönüştürme şansını simgeliyor.