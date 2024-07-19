A'dan Z'ye tüm üniversiteler TIP BÖLÜMLERİ başarı sıralaması ve kontenjanları... TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI tam liste 2024!

Üniversite hayallerinin doruğa ulaştığı anlarda, tıp fakültesi adaylarının heyecanı bir başka oluyor. YKS sonuçlarının ardından başlayan maraton, binlerce gencin doktor olma umudunu şekillendiriyor. Tıp fakültesi taban puanları, her yıl sağlık sektöründe yer almayı hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor. Bu puanlar, gelecekteki hekimleri belirleyen ve onların kariyer yollarını çizen hayati birer dönüm noktası niteliğinde. YÖK Atlas aracılığıyla sunulan il il, devlet ve özel tıp fakültelerinin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, adayların bu zorlu seçim sürecinde kılavuzları oluyor. Her bir puan, gençlerin hayallerini bir adım daha gerçeğe dönüştürme şansını simgeliyor.
Tıp, toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayan mesleklerin başında geliyor. Bu yılın tıp fakültesi taban puanları, adayların hangi üniversitelerde tıp eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki meslek hayatlarına nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. İşte üniversitelerin 2024 tıp fakültesi sıralamaları...
|ÜNİVERSİTE
|PROGRAM
|KONTENJAN
|TABAN SIRALAMA
|TABAN PUAN
|KTO Karatay Üniversitesi
|Tıp (Burslu)
|5
|18,493
|500.17092
|KTO Karatay Üniversitesi
|Tıp (Ücretli)
|37
|36,901
|474.55563
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|10
|30
|555.35802
|Koç Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|7
|43
|554.84947
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|6
|71
|553.48171
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Tıp (Burslu)
|23
|250
|549.76816
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Tıp (Burslu)
|6
|374
|548.22817
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Tıp (İngilizce)
|60
|884
|543.69692
|Hacettepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce)
|170
|1,089
|542.31634
|Hacettepe Üniversitesi
|Tıp
|220
|1,754
|538.78666
|Yeditepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|11
|1,999
|537.64160
|Ankara Üniversitesi
|Tıp (İngilizce)
|60
|2,449
|535.75221
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Tıp
|260
|3,212
|533.02853
|İstanbul Üniversitesi
|Tıp (İngilizce)
|60
|3,429
|532.26520
|Ankara Üniversitesi
|Tıp
|320
|3,533
|531.86301
|Hacettepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|1
|4,643
|528.46852
|Koç Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (%50 Burslu)
|42
|4,781
|528.07218
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|10
|4,978
|527.47066
|İstanbul Üniversitesi
|Tıp
|280
|5,090
|527.14889
|Ege Üniversitesi
|Tıp
|310
|5,303
|526.52672
|Gazi Üniversitesi
|Tıp
|300
|5,568
|525.83184
|Gazi Üniversitesi
|Tıp (İngilizce)
|100
|6,258
|523.89939
|Marmara Üniversitesi
|Tıp (İngilizce)
|210
|6,420
|523.52127
|Başkent Üniversitesi
|Tıp (Burslu)
|13
|6,493
|523.33164
|Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
|Tıp (Burslu)
|16
|6,524
|523.27411
|Başkent Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|9
|6,560
|523.18544
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Tıp
|270
|7,276
|521.58470
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Tıp (%50 Burslu)
|6
|7,853
|520.21036
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Tıp
|190
|8,012
|519.80926
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|9
|8,345
|519.03679
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp
|85
|8,437
|518.82237
|Akdeniz Üniversitesi
|Tıp
|300
|8,458
|518.77759
|Maltepe Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|3
|8,948
|517.71421
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Tıp (Ankara)
|150
|9,220
|517.19126
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Tıp
|260
|9,449
|516.64874
|İstinye Üniversitesi
|Tıp (İngilizce) (Burslu)
|10
|9,460
|516.61443