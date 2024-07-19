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A'dan Z'ye tüm üniversiteler TIP BÖLÜMLERİ başarı sıralaması ve kontenjanları... TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI tam liste 2024!

Üniversite hayallerinin doruğa ulaştığı anlarda, tıp fakültesi adaylarının heyecanı bir başka oluyor. YKS sonuçlarının ardından başlayan maraton, binlerce gencin doktor olma umudunu şekillendiriyor. Tıp fakültesi taban puanları, her yıl sağlık sektöründe yer almayı hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor. Bu puanlar, gelecekteki hekimleri belirleyen ve onların kariyer yollarını çizen hayati birer dönüm noktası niteliğinde. YÖK Atlas aracılığıyla sunulan il il, devlet ve özel tıp fakültelerinin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, adayların bu zorlu seçim sürecinde kılavuzları oluyor. Her bir puan, gençlerin hayallerini bir adım daha gerçeğe dönüştürme şansını simgeliyor.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 12:33 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 12:31
A’dan Z’ye tüm üniversiteler TIP BÖLÜMLERİ başarı sıralaması ve kontenjanları... TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI tam liste 2024! 1

Tıp, toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayan mesleklerin başında geliyor. Bu yılın tıp fakültesi taban puanları, adayların hangi üniversitelerde tıp eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki meslek hayatlarına nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. İşte üniversitelerin 2024 tıp fakültesi sıralamaları...

A’dan Z’ye tüm üniversiteler TIP BÖLÜMLERİ başarı sıralaması ve kontenjanları... TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI tam liste 2024! 2

ÜNİVERSİTE PROGRAM KONTENJAN TABAN SIRALAMA TABAN PUAN
KTO Karatay Üniversitesi Tıp (Burslu) 5 18,493 500.17092
KTO Karatay Üniversitesi Tıp (Ücretli) 37 36,901 474.55563
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 10 30 555.35802
Koç Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 7 43 554.84947
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 6 71 553.48171
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (Burslu) 23 250 549.76816
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (Burslu) 6 374 548.22817
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 60 884 543.69692
Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) 170 1,089 542.31634
Hacettepe Üniversitesi Tıp 220 1,754 538.78666
Yeditepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 11 1,999 537.64160
Ankara Üniversitesi Tıp (İngilizce) 60 2,449 535.75221
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp 260 3,212 533.02853
İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) 60 3,429 532.26520
Ankara Üniversitesi Tıp 320 3,533 531.86301
Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 4,643 528.46852
Koç Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) 42 4,781 528.07218
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 10 4,978 527.47066
İstanbul Üniversitesi Tıp 280 5,090 527.14889
Ege Üniversitesi Tıp 310 5,303 526.52672
Gazi Üniversitesi Tıp 300 5,568 525.83184
Gazi Üniversitesi Tıp (İngilizce) 100 6,258 523.89939
Marmara Üniversitesi Tıp (İngilizce) 210 6,420 523.52127
Başkent Üniversitesi Tıp (Burslu) 13 6,493 523.33164
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp (Burslu) 16 6,524 523.27411
Başkent Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 9 6,560 523.18544
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 270 7,276 521.58470
A’dan Z’ye tüm üniversiteler TIP BÖLÜMLERİ başarı sıralaması ve kontenjanları... TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI tam liste 2024! 3
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (%50 Burslu) 6 7,853 520.21036
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp 190 8,012 519.80926
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 9 8,345 519.03679
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp 85 8,437 518.82237
Akdeniz Üniversitesi Tıp 300 8,458 518.77759
Maltepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 3 8,948 517.71421
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (Ankara) 150 9,220 517.19126
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 260 9,449 516.64874
İstinye Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) 10 9,460 516.61443
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