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Haberler Eğitim 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı 2023! Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2023 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP hesabı!

5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı 2023! Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2023 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP hesabı!

LGS sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçları öğrenen öğrenciler tercihler için bazı bilgileri öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, öğrenciler tarafından en merak edilen konu 'OBP hesaplama nasıl yapılır?' sorusu oldu. Peki, OBP puanı ile alan liseler hangileri? 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl yapılır? LGS okul ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

23.06.2023 13:30 - Son Güncelleme: 23.06.2023 13:34
5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı 2023! Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2023 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP hesabı!

LGS hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, sınavsız öğrenci alan liseler 2023 hangileri? Puansız öğrenci alan liseler var mı? Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!

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5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı 2023! Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2023 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP hesabı!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Tercihler ise 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı 2023! Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2023 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP hesabı!

OKUL PUANI HESAPLAMA

Orta öğretim mezuniyet puanı 100 puan üzerinden hesaplanır, 5 ile çarpılarak elde edilir. Örnek vermek gerekirse mezuniyet notu 80 olan öğrencinin orta öğretim başarı puanı (OBP) 400, mezuniyet notu 50 olan öğrencinin ise OBP'si 250 olur.

5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı 2023! Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2023 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP hesabı!

LGS PUANI HESAPLAMA

Merkezi Sınava katılan olan öğrencilerin puanı, şu şekilde hesaplanır;

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı 2023! Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2023 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP hesabı!

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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