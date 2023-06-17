4 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ LİSTESİ YÖK ATLAS 2023! ÖSYM YKS 4 yıllık bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları! Sayısal, sözel, eşit ağırlık...
4 yıllık üniversite bölümleri, YKS başarı sıralaması, lisans bölümleri kontenjanlar ve taban puanları adaylar tarafından gündeme getirildi. ÖSYM, YKS sınavını 3 oturumda 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirecek. İlk oturum TYT 17 Haziran Cumartesi, ikinci ve üçüncü oturum AYT ve YDT ise 18 Haziran 2023 Pazar günü uygulanacak. Sınav yaklaşırken bir yandan da üniversite bölümleri ve puanları merak edildi. İşte 4 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ LİSTESİ YÖK ATLAS 2023! ÖSYM YKS 4 yıllık bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları! Sayısal, sözel, eşit ağırlık...
4 yılık üniversitebölümleri 2023 YKS sınavı ile birlikte gündeme geldi. Sınava hazırlık yapan adaylar tercihler öncesinde YÖK ATLAS ile birlikte 4 yıllık bölümleri taban puanları ile birlikte görüntülemek istiyor. Peki ÖSYM YKS 4 yıllık bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? İşte 4 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ LİSTESİ YÖK ATLAS 2023! Sayısal, sözel, eşit ağırlık..
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve İletişim
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İletişim Bilimleri
İletişim Fakültesi
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam Bilimleri
İslami İlimler
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Yeni Medya
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı