30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak tatil mi? MEB'den öğrencilere haber var: 31 Aralık Cuma uzaktan eğitim olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün?
6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitime ilk tatil arası 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde olmuştu. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de bu dönemde okula gelmemiş ve idari izinli sayılmıştı. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanacak. Ancak onun öncesinde yılbaşı olacağı için milyonlarca kişi 30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak tatil mi? Yılbaşında okullar kaç gün tatil olacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Tatil tarihleri belli oldu! MEB'den öğrencilere haber var. İşte detaylar...
Yeni yıla az bir süre kala yılbaşı planı yapan vatandaşlar çocuklarının 30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak'ta okula gidip gitmeyeceğini, yüz yüze eğitim görüp görmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MBE) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Öğrencilerin hangi tatillerinin olduğu ve 30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak sorusunun yanıtı takvimde yer alıyor. Bu tarihlerde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim olacağı iddia edilmişti. İşte tatil günleri ile ilgili merak edilen detaylı bilgiler...
31 ARALIK OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Geçtiğimiz yıllarda 31 Aralık'ta tatil olmamıştır. Bu yılda da 31 Aralık Cuma gününe denk gelmektedir ve okullar açık olacaktır. 31 Aralık Cuma günü uzaktan eğitim olmayacaktır. Ancak konuya ilişkin MEB'den bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
1 Ocak Cumartesi günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2022 gününden ibaret olacak. 31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek olsa da 31 Aralık tatil değildir.