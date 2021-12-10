30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak tatil mi? MEB'den öğrencilere haber var: 31 Aralık Cuma uzaktan eğitim olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yeni yıla az bir süre kala yılbaşı planı yapan vatandaşlar çocuklarının 30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak'ta okula gidip gitmeyeceğini, yüz yüze eğitim görüp görmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MBE) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Öğrencilerin hangi tatillerinin olduğu ve 30,31 Aralık ve 1, 2 Ocak sorusunun yanıtı takvimde yer alıyor. Bu tarihlerde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim olacağı iddia edilmişti. İşte tatil günleri ile ilgili merak edilen detaylı bilgiler...