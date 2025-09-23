2025 üniversite YKS ek tercih boş kontenjanlar! YKS ikinci tercih kılavuzu geldi

Adaylar, tercihlerini ÖSYM 'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih işlemlerinin yalnızca internet üzerinden bireysel olarak gerçekleştirileceği ve başvuru merkezlerinden işlem yapılmayacağı vurgulandı.

Ek yerleştirme tercihlerinde, 2025-YKS'ye giren ve yerleşemeyen adaylar ile bir programa yerleşip kayıt yaptırmayanlar şansını tekrar deneyebilecek. Ancak adayların tercih yapabilmesi için yerleştirme puanlarının geçerli olması ve tercih edilecek programların boş kontenjanlarının bulunması gerekiyor.

Ek yerleştirmede tercih yapacağınız bir bölümün, ilk yerleştirmede oluşmuş bir taban puanı varsa, sizin YKS puanınızın bu taban puana eşit veya ondan daha yüksek olması zorunludur. Örneğin ilk yerleştirmede 350.000 puanla kapanan bir mühendislik bölümünü ek tercihte yazabilmek için puanınızın en az 350.000 olması gerekir. Ancak, ilk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmamış bölümleri, ilgili puan türünde barajı geçen tüm adaylar tercih edebilir. Bu "taban puansız" bölümler, ek yerleştirmenin gizli kahramanlarıdır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde rekor bir doluluk oranına ulaşıldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99'u bulurken, toplamda 53.338 boş kontenjan kaldığı belirtildi. Ancak asıl büyük fırsat ise vakıf yükseköğretim kurumlarında yatıyor. YÖK verilerine göre, vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı %75,8'de kaldı. Bu, bu kurumlardaki her 4 kontenjandan 1'inin boş olduğu ve on binlerce kişilik bir fırsat havuzu bulunduğu anlamına geliyor. Bu durum vakıf üniversitelerinin burslu ve indirimli programları nı hedefleyen, ancak ilk yerleştirmede kıl payı kaçıran adaylar için ek tercih dönemini altın bir fırsata dönüştürüyor.

Doğru Tercih Nasıl Yapılır? Puanınıza Göre Stratejik Hamleler

Ek tercih, "ikinci ve son şans" olduğu için çok daha stratejik ve dikkatli bir yaklaşım gerektirir. İşte başarı şansınızı artıracak 3 stratejik adım:

Kılavuzu Detaylı İnceleyin: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu, sizin yol haritanızdır. Kılavuzdaki "Tablo-3" (ön lisans) ve "Tablo-4" (lisans) bölümlerini açın. Boş kontenjanları ve oluşan minimum puanları dikkatle not alın.

Puanınıza Göre Filtreleyin: Listede yer alan bölümlerden, kendi puanınıza eşit veya puanınızdan daha düşük olanları belirleyin.