2025 üniversite YKS ek tercih boş kontenjanlar! YKS ikinci tercih kılavuzu geldi

ÖSYM, 2025-YKS sonuçlarına göre boş kontenjanlar için ek yerleştirme takvimini duyurdu. Adaylar tercihlerini 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleştirme işlemleri 25 Eylül 2025 saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2025 , 16:19
Tercihler Nereden Yapılacak?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr
üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih işlemlerinin yalnızca internet üzerinden bireysel olarak gerçekleştirileceği ve başvuru merkezlerinden işlem yapılmayacağı vurgulandı.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Ek yerleştirme tercihlerinde, 2025-YKS'ye giren ve yerleşemeyen adaylar ile bir programa yerleşip kayıt yaptırmayanlar şansını tekrar deneyebilecek. Ancak adayların tercih yapabilmesi için yerleştirme puanlarının geçerli olması ve tercih edilecek programların boş kontenjanlarının bulunması gerekiyor.

En Önemli Kural: Taban Puan Şartı! YKS Ek Tercih Taban Tavan Puanlar

Ek yerleştirmede tercih yapacağınız bir bölümün, ilk yerleştirmede oluşmuş bir taban puanı varsa, sizin YKS puanınızın bu taban puana eşit veya ondan daha yüksek olması zorunludur. Örneğin ilk yerleştirmede 350.000 puanla kapanan bir mühendislik bölümünü ek tercihte yazabilmek için puanınızın en az 350.000 olması gerekir. Ancak, ilk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmamış bölümleri, ilgili puan türünde barajı geçen tüm adaylar tercih edebilir. Bu "taban puansız" bölümler, ek yerleştirmenin gizli kahramanlarıdır.

YKS Ek Tercih Taban-Tavan Puanlar

Asıl Fırsat Vakıf Üniversitelerinde! İşte Rakamlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde rekor bir doluluk oranına ulaşıldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99'u bulurken, toplamda 53.338 boş kontenjan kaldığı belirtildi. Ancak asıl büyük fırsat ise vakıf yükseköğretim kurumlarında yatıyor. YÖK verilerine göre, vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı %75,8'de kaldı. Bu, bu kurumlardaki her 4 kontenjandan 1'inin boş olduğu ve on binlerce kişilik bir fırsat havuzu bulunduğu anlamına geliyor. Bu durum vakıf üniversitelerinin burslu ve indirimli programlarını hedefleyen, ancak ilk yerleştirmede kıl payı kaçıran adaylar için ek tercih dönemini altın bir fırsata dönüştürüyor.

Doğru Tercih Nasıl Yapılır? Puanınıza Göre Stratejik Hamleler

Ek tercih, "ikinci ve son şans" olduğu için çok daha stratejik ve dikkatli bir yaklaşım gerektirir. İşte başarı şansınızı artıracak 3 stratejik adım:

Kılavuzu Detaylı İnceleyin: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu, sizin yol haritanızdır. Kılavuzdaki "Tablo-3" (ön lisans) ve "Tablo-4" (lisans) bölümlerini açın. Boş kontenjanları ve oluşan minimum puanları dikkatle not alın.
Puanınıza Göre Filtreleyin: Listede yer alan bölümlerden, kendi puanınıza eşit veya puanınızdan daha düşük olanları belirleyin.

Kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanların üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmesi ve bu verilerin işlenerek kılavuza dönüştürülmesi süreci genellikle 1-2 hafta sürer. Bu doğrultuda, YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanması ve tercihlerin başlaması için en olası tarih aralığı 15-25 Eylül arasıdır. Adayların bu süre zarfında ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ve osym.gov.tr adreslerini her gün kontrol etmeleri kritik önem taşıyor. Unutmayın, ek tercih süresi genellikle ilk tercihlere göre daha kısadır ve genellikle 4-5 gün ile sınırlıdır. Bu kısa süreyi verimli kullanmak doğru tercih listesi hazırlama tekniklerini önceden bilmeyi gerektirir.

Özel Yetenek Sınavı tercih Kılavuzunda Engelli Aday Kontenjanı Güncellendi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih kılavuzundaki "engelli aday" kontenjanlarında düzenleme yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ÖZYES tercih kılavuzunda yer alan "engelli aday" kontenjanlarında YÖK tarafından düzenleme yapıldı. Bu doğrultuda, kılavuzdaki "ÖZYES Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları" tablosunda güncellemeye gidildi.
Puanınızın yetmediği taban puanı oluşmuş bölümleri listenize eklemek zaman kaybıdır ve o tercihiniz geçersiz olur.
Geniş Bir Yelpaze Oluşturun: Sadece "tam istediğim" bölüme odaklanmak yerine, puan aralığınıza uyan ve ilginizi çeken alternatif bölümleri de listenize ekleyin. Taban puanı oluşmamış kontenjanı boş bölümler, puanınız ne olursa olsun size sürpriz yerleşme imkanları sunabilir. Bu bölümleri listenizin sonlarına ekleyerek şansınızı deneyebilirsiniz.

