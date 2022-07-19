2022 YKS tercih kılavuzu PMYO 2-4 yıllık polislik taban-tavan puanları - başarı sıralaması - kontenjanları! Polislik taban puanları 2022! Polis Akademisi hangi illerde var?
YKS 2022 tercih işlemlerinin başlamasıyla, polis olmak isteyenler başvuru tarihini merak ediyor. Kurumun bu sene ne kadar alım yapacağı merak ediliyor. Adaylar PMYO tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Polis olmak isteyenler aranan şartları araştırıyor. Peki, PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir? İşte merak edilenler!
2022 Polislik taban puanları hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklandı. Ardından YKS tercih kılavuzu bugün yayımlandı. Polislik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 2-4 yıllık PMYO taban puanlarını ve başarı sılaması hakkında aramalara başladı. Haberimizde YKS tercih kılavuzuna ulaşabilir, polislik taban tavan puanları hakkında detaylı incelemeyi yapabilirsiniz. Peki, PMYO için TYT'den kaç almak gerekir? 2022 polislik taban puanları kaç? Polis Akademisi hangi illerde var? İşte tüm detaylar!
Geçtiğimiz yıllarda TYT oturumundan 150 puan adayların Polis Meslek Yüksek Okulu için tercihte bulunabileceği belirtilmişti.
2022 polislik taban puanları için açıklama geldi. YKS tercih kılavuzu açıklandı ve polislik taban puanları belli oldu.
YKS KILAVUZU YAYIMLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.
ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.
YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN