2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları, kontenjan, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri! 150-200-240-250-270-300-400 puanla hangi üniversiteye giderim?

YKS maratonu başlayan öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 3 oturum halinde gerçekleştirilen YSK'nin birinci oturumu bugün tamamlanıyor. 2. ve 3. oturum ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav heyecanıyla dolup taşan öğrenciler gözlerini tercihlere ve tercih puanlarına çevirdiler. 2022 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında fikir edinebiliyor. Peki, YKS 2022 taban tavan puanları açıklandı mı? YKS yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları sıralaması 2022!