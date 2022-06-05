2022 LGS SÖZEL SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR! meb.gov.tr LGS cevap anahtarı! LGS sözel kitapçığı FULL A-B-C-D kitapçığı soru ve cevap anahtarı!
2022 LGS sınav soruları cevapları! Türkçe, Matematik gibi temel dersler başta olmak üzere LGS sınavında adaylara sorulan 90 soru öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı bu sabah 09:30 itibariyle başladı ve sona erdi. LGS sınavının bitiminin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlayacağı LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrildi. MEB'den gelen son dakika açıklamasıyla LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı ve cevapların yayımlandığı duyuruldu. İşte, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2022 LGS (Sözel) soruları ve cevap kitapçığı!
05.06.2022 14:26 - Son Güncelleme: 05.06.2022 14:48
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla sona eren LGS sınavının soru ve cevapları araştırılmaya başlandı. Sayısal sözel LGS soru kitapçığı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. 5 haziran 2022 tarihinde gerçekleşen LGS iki oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler iyi bir liseye girmek için sınavda elinden geleni yapmaya çalıştı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise yayımlandı.