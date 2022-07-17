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Haberler Eğitim 2022 bekçilik sınavı zor muydu, kolay mıydı? BEKÇİLİK SINAVI 2022 YORUMLARI TWİTTER! 1. Dönem Bekçilik Sınavı Türkçe-Matematik-Fen, Sosyal Bilgiler, Genel Kültür soruları nasıldı?

2022 bekçilik sınavı zor muydu, kolay mıydı? BEKÇİLİK SINAVI 2022 YORUMLARI TWİTTER! 1. Dönem Bekçilik Sınavı Türkçe-Matematik-Fen, Sosyal Bilgiler, Genel Kültür soruları nasıldı?

2022 bekçilik sınavı zor muydu kolay mıydı? Bekçilik sınav yorumları nasıl? 2022 yılında bekçi alımlarına başvuru yapması gereken adayların bekçilik sınavına giriş yapması gerekiyor. Peki, 2022 bekçilik sınavı zor muydu kolay mıydı? Bekçilik sınav yorumları nasıl sorusuna sosyal medyada ve arama motorlarında yanıt aranıyor....

takvim.com.tr
17.07.2022 10:33 - Son Güncelleme: 17.07.2022 10:34
BEKÇİLİK SINAVI 2022 YORUMLARI TWİTTER! 2022 bekçilik sınavı zor muydu, kolay mıydı? 1. Dönem Bekçilik Sınavı Türkçe-Matematik-Fen, Sosyal Bilimler, Genel Kültür soruları nasıldı?

Bekçilik sınavı zor muydu kolay mıydı? 2022 bekçilik sınav yorumları nasıl? 17 Temmuz bekçilik sınavına binlerce bekçi adayı giriş yaptı. Bekçi olmak isteyen adayların giriş yaptığı sınavın ardından adaylar sınavın nasıl olduğunu merak ediyor. Peki bekçilik sınavı zor muydu kolay mıydı? Bekçilik sınav yorumları nasıl 2022? İşte tüm merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BEKÇİLİK SINAVI 2022 YORUMLARI TWİTTER! 2022 bekçilik sınavı zor muydu, kolay mıydı? 1. Dönem Bekçilik Sınavı Türkçe-Matematik-Fen, Sosyal Bilimler, Genel Kültür soruları nasıldı?

BEKÇİLİK SINAV YORUMLARI NASIL?

Bekçilik sınav yorumlarına ilişkin henüz bir paylaşım yapılmadı. Bekçilik sınavına dair yorumlar paylaşıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

BEKÇİLİK SINAVI 2022 YORUMLARI TWİTTER! 2022 bekçilik sınavı zor muydu, kolay mıydı? 1. Dönem Bekçilik Sınavı Türkçe-Matematik-Fen, Sosyal Bilimler, Genel Kültür soruları nasıldı?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVI 2022 YORUMLARI TWİTTER! 2022 bekçilik sınavı zor muydu, kolay mıydı? 1. Dönem Bekçilik Sınavı Türkçe-Matematik-Fen, Sosyal Bilimler, Genel Kültür soruları nasıldı?

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI 2022 YORUMLARI TWİTTER! 2022 bekçilik sınavı zor muydu, kolay mıydı? 1. Dönem Bekçilik Sınavı Türkçe-Matematik-Fen, Sosyal Bilimler, Genel Kültür soruları nasıldı?

* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

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