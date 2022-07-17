2022 bekçilik sınavı zor muydu, kolay mıydı? BEKÇİLİK SINAVI 2022 YORUMLARI TWİTTER! 1. Dönem Bekçilik Sınavı Türkçe-Matematik-Fen, Sosyal Bilgiler, Genel Kültür soruları nasıldı?

Bekçilik sınavı zor muydu kolay mıydı? 2022 bekçilik sınav yorumları nasıl? 17 Temmuz bekçilik sınavına binlerce bekçi adayı giriş yaptı. Bekçi olmak isteyen adayların giriş yaptığı sınavın ardından adaylar sınavın nasıl olduğunu merak ediyor. Peki bekçilik sınavı zor muydu kolay mıydı? Bekçilik sınav yorumları nasıl 2022? İşte tüm merak edilenler!