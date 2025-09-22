2-4 yıllık üniversite boş kontenjan taban-tavan puanları - Üniversite - YKS ek 2.tercihleri başladı mı?

Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen yüz binlerce aday için yeni bir fırsat kapısı aralandı. ÖSYM , 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme takvimini açıkladı. Buna göre, yükseköğretim programlarında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri 25 Eylül'de başlayacak, 30 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek yerleştirme işlemlerinin internet üzerinden yapılacağı belirtildi. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirebilecek. ÖSYM, tercihlerin yalnızca online sistem üzerinden yapılacağını, başvuru merkezlerinden işlem kabul edilmeyeceğini hatırlattı.

Ek yerleştirme sürecinde, 2025-YKS'ye girip herhangi bir programa yerleşemeyen adayların yanı sıra, yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar da şansını yeniden deneyebilecek. Ancak tercih yapılabilmesi için, adayların ilgili programların taban puanını karşılaması gerekiyor.

Ek yerleştirmede tercih yapacağınız bir bölümün, ilk yerleştirmede oluşmuş bir taban puanı varsa, sizin YKS puanınızın bu taban puana eşit veya ondan daha yüksek olması zorunludur. Örneğin, ilk yerleştirmede 350.000 puanla kapanan bir mühendislik bölümünü ek tercihte yazabilmek için puanınızın en az 350.000 olması gerekir. İlk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmamış bölümleri, ilgili puan türünde barajı geçen tüm adaylar tercih edebilir.

Tercih Yapmamış Olanlar: YKS'ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmasına rağmen ilk tercih döneminde hiç tercih yapmamış olan adaylar.

Hiçbir Yere Yerleşemeyenler: 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde, tercih yapmış olmasına rağmen herhangi bir örgün (açıköğretim hariç) yükseköğretim programına yerleşememiş olan adaylar.

Ek tercih süreci her adayın katılabileceği bir süreç değildir. ÖSYM'nin belirlediği net kurallar vardır. Ek tercih yapma hakkına sahip olan adaylar şunlardır:

YKS Ek Tercih Nasıl Yapılır? Kritik Kurallar ve Taban Puan Şartı

YKS Doğru Tercih Nasıl Yapılır? Stratejik Adımlar ve Püf Noktaları

Ek tercih, "ikinci ve son şans" olduğu için çok daha stratejik bir yaklaşım gerektirir. İşte başarı şansınızı artıracak 3 stratejik adım:

Kılavuzu Detaylı İnceleyin: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu, sizin yol haritanızdır. Kılavuzdaki "Tablo-3" (ön lisans) ve "Tablo-4" (lisans) bölümlerini açın.

Puanınıza Göre Filtreleyin: Listede yer alan bölümlerden, kendi puanınıza eşit veya puanınızdan daha düşük olanları belirleyin. Puanınızın yetmediği bölümleri listenize eklemek zaman kaybıdır.

Geniş Bir Yelpaze Oluşturun: Sadece "tam istediğim" bölüme odaklanmak yerine, puan aralığınıza uyan ve ilginizi çeken alternatif bölümleri de listenize ekleyin. Özellikle taban puanı oluşmamış kontenjanı boş bölümler, sürpriz yerleşme imkanları sunabilir.