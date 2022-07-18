TYT AYT 130-140-150-160-180-190-200-250-300-250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2-4 yıllık bölümler YKS başarı sıralaması 2022!
2-4 yıllık bölümler YKS başarı sıralaması sorgulanan konulardan birisi oldu. 240-250-270-300-350 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt aranıyor. 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümü üniversite taban tavan puanları araştırma konularından birisi oldu. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Peki; TYT AYT 130-140-150-160-180-190-200-250-300-250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2-4 yıllık bölümler YKS başarı sıralaması 2022!
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler hangi puanla hangi üniversiteye girebileceğini merak etmeye başladılar. 200-240-250-270-300-350 puanla hangi üniversiteye girebileceğini araştıran öğrenciler detaylara ulaşmaya çalışıyor. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Peki, TYT AYT 130-140-150-160-180-190-200-250-300-250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2-4 yıllık bölümler YKS başarı sıralaması 2022!
Tercihler için de açıklama yapan Başkan Halis Aygün; üniversite tercihleri tarihini de duyurdu:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir.