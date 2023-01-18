18 Ocak MEBBİS Öğretmen mazeret tayini 2023 yerleştirme sonuç ekranı personel.meb.gov.tr! MEB ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI!
MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte öğretmen özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yanıt buldu. Peki, 2023 özür grubu atama tayin sonuçları açıklandı mı? MEB eş durumu mazerete bağlı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
Öğretmen özür grubu atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı.. Mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yanıt buldu. Peki, 2023 öğretmen eş durumu, özür grubu atama tayin sonuçları açıklandı mı? MEB eş durumu mazerete bağlı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih başvuruları 11 Ocak-16 Ocak 2023 tarihlerinde alınan 2023 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları için beklenen duyuru geldi.
MEB'den yapılan açıklamaya göre Öğretmenlerin eş durumu ve diğer nedenlerle yer değiştirme atama sonuçları, mebbis.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 20 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren yapılacak. İşte, MEB öğretmen özür grubu atama sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Yer değiştirme suretiyle öğretmenlerin atanmalarına ilişkin yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınarak tercih başvuruları değerlendirildi. Öğretmenler MEB mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını mebbis.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler. Ayrıca e-Devlet kullanıcı hesabıyla da atama sonuçları öğrenilebilecek.