18 Haziran TYT çıkmış sorular ve cevapları! Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen, Tarih, Felsefe, Din Kültürü soru ve kitapçığı!

YKS sınavı için geri sayım sona erdi. Milyonlarca aday 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan TYT'ye katılacak. Sınava girmeye hazırlanan adaylar öncesinde geçmiş yıllarda çıkmış olan soruları ve cevapları araşırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. İşte hem 2022 TYT oturumu soru cevapları hem de geçmiş yılların soru kitapçığı ve cevap anahtarı FULL tamamı PDF: A-B-C-D Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen, Tarih, Felsefe, Din Kültürü...