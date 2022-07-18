165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2022 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite TABAN PUANLARI lisans, ön lisans sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri
YKS sonuçları bugün açıklandı. Gözler şimdi tercih döneminde. Adaylar bu yıl 24 tercihte bulunabilecek. YKS puanlarını öğrenen adaylar hangi üniversite ve bölüme gidebileceklerini merak ediyor. Bu noktada 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2022 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite TABAN PUANLARI lisans, ön lisans sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri ve başarı sıralaması....
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 yılında 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulandı. Yaklaşık 3 milyon adayın katıldığı sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi tercih yapabilmek için YKS üniversite taban puanlarını incelemek istiyor. Bilindiği üzere tercih işlemlerinde en önemli faktör üniversite tavan ve taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarıdır. Peki 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte 2022 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite TABAN PUANLARI lisans, ön lisans sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri ve başarı sıralamaları...
ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin 27 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı. YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte taban puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralaması yayımlanacak.
2022 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuz ile belli olacak.
2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ise şöyle;
HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.