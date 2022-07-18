165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2022 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite TABAN PUANLARI lisans, ön lisans sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 yılında 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulandı. Yaklaşık 3 milyon adayın katıldığı sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi tercih yapabilmek için YKS üniversite taban puanlarını incelemek istiyor. Bilindiği üzere tercih işlemlerinde en önemli faktör üniversite tavan ve taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarıdır. Peki 165, 185, 212, 246, 248, 330, 370, 400 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte 2022 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite TABAN PUANLARI lisans, ön lisans sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümleri ve başarı sıralamaları...