15 Mayıs 2023 Pazartesi ders var mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika açıklamalar! Seçim tatili kaç gün? 16 Mayıs Salı günü...
Yarın okul var mı, tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseliler için 3 günlük tatil müjdesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre öğrenciler Pazartesi günü yani seçimden sonraki gün okula gitmeyecek. Peki 15 Mayıs 2023 okullar var mı, tatil mi? İşte MEB son dakika açıklamalar...
14.05.2023 15:20 - Son Güncelleme: 14.05.2023 15:21
15-16 Mayıs 2023 okullar tatil mi merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken öğrenciler ve velileri okulların durumunu araştırmaya koyuldu. Okullarda seçim nedeniyle saat sabah 8 ve akşam 5 arasında oylar kullanılacak ve sonrasında sayım aşamasına geçilecek. Peki Seçim tatili kaç gün? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mayıs 2023 Pazartesi ders var mı? 16 Mayıs Salı günü...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.