1. dönem BEKÇİLİK SINAVI soru kitapçığı FULL PDF indir! EGM -odsgm.meb.gov.tr - PA: Bekçilik sınavı 2022 cevap anahtarı A-B kitapçığı! Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal...

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı'na binlerce aday katıldı. 100 sorudan oluşan bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
17.07.2022 10:35 - Son Güncelleme: 17.07.2022 10:35
Bekçilik sınavı 17 Temmuz'da uygulandı. Bekçilik sınavına katılan binlerce aday, sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sonuçlarını bekleyecek adaylar bir yandan da soru ve cevapları görüntülemek isteyecekler. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuç tarihi belli oldu. Peki, 1. dönem bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte Bekçilik sınavı 2022 cevap anahtarı A-B kitapçığı! odsgm.meb.gov.tr - PA: 1. dönem BEKÇİLİK SINAVI SÖZEL SAYISAL soru kitapçığı FULL PDF indir! Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal...
Henüz 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevapları açıklanmadı. Ancak haberimizden geçmiş yıla ait soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz;