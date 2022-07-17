1. dönem BEKÇİLİK SINAVI soru kitapçığı FULL PDF indir! EGM -odsgm.meb.gov.tr - PA: Bekçilik sınavı 2022 cevap anahtarı A-B kitapçığı! Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal...

Bekçilik sınavı 17 Temmuz'da uygulandı. Bekçilik sınavına katılan binlerce aday, sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sonuçlarını bekleyecek adaylar bir yandan da soru ve cevapları görüntülemek isteyecekler. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuç tarihi belli oldu. Peki, 1. dönem bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte Bekçilik sınavı 2022 cevap anahtarı A-B kitapçığı! odsgm.meb.gov.tr - PA: 1. dönem BEKÇİLİK SINAVI SÖZEL SAYISAL soru kitapçığı FULL PDF indir! Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal...