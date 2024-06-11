1 - 12. sınıf karne parası nasıl alınır? Takdir-teşekkür alana 5.104 TL KARNE HEDİYESİ! 2024 Başarı Teşvik Programı başvurusu...

Başarı Teşvik Programı, devlet okullarında başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla oluşturulan bir yardım programıdır. Bu program kapsamında, sosyal yardım alan ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki başarılı çocuklarına net asgari ücretin yüzde 60'ına, üniversite öğrencilerine ise net asgari ücret kadar maddi destek sağlanmaktadır. Bu sene de başarılı öğrencilere 5104 TL karne hediyesi verilip verilmeyeceği merak konusu. İşte bu konuda tüm ayrıntılar...
5.104 TL krane hediyesi parası için araştırmalar hız kazandı. Devlet okullarında başarı gösteren öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen Başarı Teşvik Programı, eğitim alanında önemli bir adımı temsil ediyor. Peki, bu sene karne hediyesi ödemesi yapılacak mı? İşte detaylar...
Başarı Teşvik Programı, devlet okullarındaki başarılı öğrencilere yönelik bir destek programı olarak devreye alındı.
Bu program kapsamında, sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin çocuklarına yönelik olarak net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği sağlanacağı müjdesi Başkan Erdoğan tarafından verilmişti.