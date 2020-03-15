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Vahşi doğa'da ölümcül yılanların şoke eden kavgası böyle görüntülendi! Defalarca ısırdı ama...

İki ölümcül yılanın kavgası görenleri şoke etti. Avustralya'nın en ölümcül iki yılanı arasındaki ölüm-kalım mücadelesinin şaşırtıcı görüntüleri kayıt alına alındı. Cumartesi günü Güney Avustralya'daki Myponga şehrinde bir kırmızı karınlı siyah yılan zehirli kahverengi yılana saldırıp onu yedi. Bir YouTube kullanıcısı tarafından çekilen görüntülerde, zehirli kahverengi yılan defalarca siyah yılanı ısırmasına rağmen başarılı olamadı. Yaklaşık yarım saat süren tüyler ürperten kavgada siyah yılan diğerini midesine indirdi.

15.03.2020 15:51 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





