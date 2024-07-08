9 Haziran gecesi, verdiği kararı ''AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik'' diyerek savunan Macron, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenmesi planlanan 2024 Paris Olimpiyatları öncesi, siyasi istikrarsızlığa neden olacağı gerekçeleriyle yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Fransa 'da son yıllarda oylarını gittikçe artıran aşırı sağın, son olarak 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisini ikiye katlaması, Macron'un Meclis'i feshedip erken seçime gitme kararı almasına neden olmuştu.

Bu karar üzerine Fransa 'nın solcu partileri, aşırı sağa karşı ''Yeni Halk Cephesi'' (NFP) adı altında birleşerek tek aday çıkaracaklarını duyurdu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

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Yeni Halk Cephesi, parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te en fazla sandalyeyi kazandı. Yeni Halk Cephesi'nin solcu partileri arasında Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Mélenchon ise dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Mélenchon o dönem Fransa'nın cumhurbaşkanı adayıydı ve Macron ile yarışan isimdi.

Eski cumhurbaşkanı adayı olan 72 yaşındaki Mélenchon, oldukça deneyimli, Türk ve Türkiye düşmanı bir politikacı.