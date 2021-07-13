SON DAKİKA: ABD devrede! Küba karıştı Türkiye'deki solcular 'devrim' dedi

İNTERNETİN FİŞİ ÇEKİLDİ

Gösterilerciler sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparken, öğle saatlerinde Havana hükümeti internete erişimi kesti. Diğer kentlerde de halk gıda, ilaç ve elektrik sıkıntısı nedeniyle benzer gösteriler düzenledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, protestolarla ilgili ABD'yi suçladı.