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SON DAKİKA: ABD devrede! Küba karıştı Türkiye'deki solcular 'devrim' dedi

Son dakika haberleri... ABD'nin istihbarat örgütü CIA'in kışkırtmasıyla Küba karıştı. Koronavirüs salgını, gıda kuyrukları ve yokluktan şikâyetçi halk, protesto gösterileri düzenledi. Yönetim, ABD'yi suçladı. Türkiye'de her fırsatta Küba'daki sağlık sistemini öve öve bitiremeyen ABD destekli solcular ise Küba'daki bu CIA destekli eylemleri "devrim" diyerek gördü. Oysa ki olan ABD'nin yeni bir operasyonuydu.

13.07.2021 09:32 - Son Güncelleme: 13.07.2021 10:01
SON DAKİKA: ABD devrede! Küba karıştı Türkiye'deki solcular 'devrim' dedi

Korona salgınının başında sağlık sistemi övülen, geçtiğimiz günlerde yüzde 92 etkinliği olduğu açıklanan kendi aşısı Abdala'ya acil kullanım onayı veren Küba'da son yılların en büyük hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: ABD devrede! Küba karıştı Türkiye'deki solcular 'devrim' dedi

Koronavirüs salgınıyla kötüleşen ekonomik durumu ve azalan özgürlük ortamını protesto eden halk, 'özgürlük' ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'i istifaya çağıran sloganlar atarak başkent Havana sokaklarında yürüdü.

SON DAKİKA: ABD devrede! Küba karıştı Türkiye'deki solcular 'devrim' dedi

İKİ TARAF DA SOKAKTA
Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişilik gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken en az 30 kişinin gözaltına alındığı görüldü.

SON DAKİKA: ABD devrede! Küba karıştı Türkiye'deki solcular 'devrim' dedi

Müdahale edenler içinde üniformalı polislerin yanı sıra sivil kıyafetli kişilerin olması dikkat çekti. Ayrıca Diaz-Canel'in devrimcileri eylemcilerle yüzleşmeye çağırması üzerine yaklaşık 300 kişilik grup Küba bayraklarıyla karşı protesto düzenledi.

SON DAKİKA: ABD devrede! Küba karıştı Türkiye'deki solcular 'devrim' dedi

İNTERNETİN FİŞİ ÇEKİLDİ
Gösterilerciler sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparken, öğle saatlerinde Havana hükümeti internete erişimi kesti. Diğer kentlerde de halk gıda, ilaç ve elektrik sıkıntısı nedeniyle benzer gösteriler düzenledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, protestolarla ilgili ABD'yi suçladı.