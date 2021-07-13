SON DAKİKA: ABD devrede! Küba karıştı Türkiye'deki solcular 'devrim' dedi
Son dakika haberleri... ABD'nin istihbarat örgütü CIA'in kışkırtmasıyla Küba karıştı. Koronavirüs salgını, gıda kuyrukları ve yokluktan şikâyetçi halk, protesto gösterileri düzenledi. Yönetim, ABD'yi suçladı. Türkiye'de her fırsatta Küba'daki sağlık sistemini öve öve bitiremeyen ABD destekli solcular ise Küba'daki bu CIA destekli eylemleri "devrim" diyerek gördü. Oysa ki olan ABD'nin yeni bir operasyonuydu.
13.07.2021 09:32
- Son Güncelleme: 13.07.2021 10:01
İNTERNETİN FİŞİ ÇEKİLDİ
Gösterilerciler sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparken, öğle saatlerinde Havana hükümeti internete erişimi kesti. Diğer kentlerde de halk gıda, ilaç ve elektrik sıkıntısı nedeniyle benzer gösteriler düzenledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, protestolarla ilgili ABD'yi suçladı.