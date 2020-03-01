Haberler Galeri Dünya Şaşıracaksınız! Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? F-16, SU-24, L-39 savaş uçağı teknik özellikleri nelerdir?

Şaşıracaksınız! Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? F-16, SU-24, L-39 savaş uçağı teknik özellikleri nelerdir?

Şaşıracaksınız! Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? F-16, SU-24, L-39 savaş uçağı teknik özellikleri nelerdir? Uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde 2 Rejim uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Kritik bilginin ayrıntılarında Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı. Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi. İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşte son dakika açıklamasında İdlib bölgesinde saldırı amacıyla bulunan 2 Esad rejimi uçağı vurularak düşürüldü. Peki F-16, SU-24, L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

01.03.2020 18:50 - Son Güncelleme: 01.03.2020 18:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





