Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! Türk genci ölümden döndü: Oy oy bombalar düşüyor
Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Rusya yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşayan Zonguldaklı Ege Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. Dehşeti yaşayan genç, sığınağa koştu. İşte bölgeden sıcak kareler....
28.02.2022 11:35 - Son Güncelleme: 28.02.2022 16:42