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Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! Türk genci ölümden döndü: Oy oy bombalar düşüyor

Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! Türk genci ölümden döndü: Oy oy bombalar düşüyor

Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Rusya yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşayan Zonguldaklı Ege Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. Dehşeti yaşayan genç, sığınağa koştu. İşte bölgeden sıcak kareler....

28.02.2022 11:35 - Son Güncelleme: 28.02.2022 16:42
Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bölgede süreki bombardıman oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler! Horkov’da füzeler ateşleniyor

Harkov'da Rus ordusu binayı böyle vurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler! Horkov’da füzeler ateşleniyor

Füzeler art arda ateşlendi.

Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler! Harkov’da füzeler ateşleniyor

İşte yeni görüntüler...

Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler! Harkov’da füzeler ateşleniyor

Şehirin birçok noktasından duman yükseliyor.

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