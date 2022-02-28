Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler! Harkov'da füzeler ateşleniyor

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Burası Çernihiv, 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan düşman bombardımanı sürüyor. Anaokulları, evler ve marketler yıkıldı" denildi. Görüntülerde, ekiplerin müdahaleleri ve bombardıman sonrası yıkıma ilişkin anlar yer aldı.