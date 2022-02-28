Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler! Harkov'da füzeler ateşleniyor
Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Rusya yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. İşte bölgeden sıcak kareler....
28.02.2022 11:35 - Son Güncelleme: 28.02.2022 13:43
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin kuzeyinde 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan bombardıman sonucu birçok yerleşim yerinin hasar aldığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Burası Çernihiv, 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan düşman bombardımanı sürüyor. Anaokulları, evler ve marketler yıkıldı" denildi. Görüntülerde, ekiplerin müdahaleleri ve bombardıman sonrası yıkıma ilişkin anlar yer aldı.