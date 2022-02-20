Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! Donbas'ta çatışma çıktı! 2 sivil öldü

Rusya, "Ukrayna ordusu soykırım yapıyor" derken Ukrayna ordusu, ısrarla savunma pozisyonunda olduğunu iddia ediyor. Rusya ayrılıkçı gruplarla Ukrayna'yı masaya oturtmaya çalışırken Ukrayna bu durumun resmi tanıma anlamına geldiğini ifade ederek kabul etmiyor. Avrupa'nın Ortadoğu'su Ukrayna uzun yıllardır büyük bir kaos yaşıyor.