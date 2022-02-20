Rusya-Ukrayna krizinde gerilim yükseldi! Donbas'ta çatışma çıktı! 2 sivil öldü
Rusya-Ukrayna arasındaki kriz tüm dünyanın gündeminde! 3. dünya savaşı çıkması ise herkesin dilinde. Son dakika haberine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin bu sabah yaptığı açıklamada savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu. Siviller bölgeden ayrılırken, yoğun kalabalıkların oluştuğu Rus bölgesi olağanüstü hal ilan etti. Donbass'ta seferberlik ilan edildi. Putin, nükleer tatbikat başlatırken ABD Başkanı Biden, "Rusya saldıracak!" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belitti. Akar, "Askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir" dedi. Ukrayna'nın Donbass'taki ayrılıkçı Lugansk bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 sivil hayatını kaybetti. İşte son dakika bilgileri...
Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Luhanks ve Donetsk'te peş peşe patlamalar meydana geldi.
Ukrayna Ordusu ve ayrılıkçı gruplar arasında yaklaşık 8 yıldır düşük yoğunlukta devam eden çatışmalar son günlerde yaşanan krizin etkisiyle bambaşka bir boyuta geldi.
Rusya, "Ukrayna ordusu soykırım yapıyor" derken Ukrayna ordusu, ısrarla savunma pozisyonunda olduğunu iddia ediyor. Rusya ayrılıkçı gruplarla Ukrayna'yı masaya oturtmaya çalışırken Ukrayna bu durumun resmi tanıma anlamına geldiğini ifade ederek kabul etmiyor. Avrupa'nın Ortadoğu'su Ukrayna uzun yıllardır büyük bir kaos yaşıyor.
Bugünlerde yaşanan dezenformasyon savaşlarında Donbass ve Luhanks'taki sözde yönetim liderlerinin bölgelerinin tahliye edilmesi için dün yayınladıkları videoların günler öncesinden hazırlandıkları ortaya çıktı.