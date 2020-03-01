O rapor açıklandı! Dünya'nın en güçlü orduları listesi! Türkiye, Suriye ve Rusya kaçıncı sırada?
Türkiye Suriye'de Esed katillerine karşı üstün bir başarı veriyor. Türk Ordusu yüzlerce zırhlı araç ve binlerce Esed milisini ortadan kaldırdı. Türk Ordusu'nun gücü karşısında tüm dünya şaşkın! Bu bağlamda ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü orduları 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne? İşte 2020'nin en güçlü orduları... Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. İşte ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıralaması....
Ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü orduları 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne? İşte 2020'nin en güçlü orduları...
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. İşte ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıralaması....