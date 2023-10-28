NETANYAHU GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR! Katil İsrail'in katliamına dünyanın dört bir yanından tepki! Londra, ABD, Tunus, Yemen...

Son dakika haberleri... Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapıyor. Katil İsrail'in kadın-çocuk demeden yaptığı saldırılarda şu ana kadar 8 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Tel Aviv yönetimi saldırılarının 21. gününde Gazze'yi en ağır bombardımana tuttu. İletişimi ve elektriği kesen İsrail, hastane yakınlarını vurdu. Yaşanan insanlık dramına dünya genelinde yüzbinlerce kişi tepki gösterdi. Filistin'e destek gösterilerinde bir araya gelen insanlar, İsrail'e tepki gösterip ateşkes çağrısında bulundular.