NETANYAHU GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR! Katil İsrail'in katliamına dünyanın dört bir yanından tepki! Londra, ABD, Tunus, Yemen...

Son dakika haberleri... Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapıyor. Katil İsrail'in kadın-çocuk demeden yaptığı saldırılarda şu ana kadar 8 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Tel Aviv yönetimi saldırılarının 21. gününde Gazze'yi en ağır bombardımana tuttu. İletişimi ve elektriği kesen İsrail, hastane yakınlarını vurdu. Yaşanan insanlık dramına dünya genelinde yüzbinlerce kişi tepki gösterdi. Filistin'e destek gösterilerinde bir araya gelen insanlar, İsrail'e tepki gösterip ateşkes çağrısında bulundular.
Dünya 22 gündür İsrail'in Gazze'deki soykırımına şahit oluyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarında 8 bine yakın insanın hayatını kaybettiği açıklandı. İnsanlık suçuna duyarsız kalamayan yüzbinlerce kişi Filistin için sokaklara çıktı. Londra'dan ABD'ye birçok ülkede İsrail'in soykırımına tepki gösterildi.
ÜÇÜNCÜ KEZ YÜRÜDÜLER
İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.
Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.
"Adalet yoksa barış da yok", "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü'nden geçerek nehrin güneyine indi.