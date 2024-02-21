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Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi atılımları meyvelerini vermeye devam ederken dünya basını da yeni gelişmeleri takibe devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınına damga vurdu. Alman Welt gazetesinin "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlıklı haberinde KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için bunun ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. İşte, manşet manşet KAAN'ın ilk uçuşu...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 14:36 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:46
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti 1

Dünya basını Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştıran ve ilk kez havalanan KAAN'ın ilk uçuşunu manşete taşıdı.

Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti 2

KATHİMERİNİ: KAAN İLK UÇUŞUNU YAPTI

Yunan Kathimerini gazetesi, KAAN'ın ilk uçuşunu duyururken "NATO üyesi Türkiye, milli savaş uçağı üretmeye yönelik TF-X projesini 2016 yılında başlattı.

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Ne F-22 Raptor ne F-35 yanında halt etmiş! KAAN'ın o özelliği hepsine fark attı! Dünyada bir ilk...

Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti 3

TUSAŞ, KAAN savaş uçağının kalkışını ve ardından Ankara'nın kuzeyindeki hava üssüne dönüşünü gösteren bir video paylaştı." İfadelerini kullandı.

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